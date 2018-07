Qui est Redoine Faïd, le braqueur creillois qui s'est évadé de prison par hélicoptère ?

Gangster hollywoodien

Faux repenti

Première évasion en 2013

Il effraie presque autant qu'il fascine. Redoine Faïd, 45 ans, originaire de Creil, est devenu au fil des années un personnage médiatique. Le gamin de la cité Guynemer est devenu célèbre à force de braquages et de cavales., alors qu'il est encore au lycée, à Chantilly. Le premier d'une longue série. Celui de la BNP de Creil en 1995, où il prend en otage la famille du directeur, fait beaucoup parler de lui. Il continuera encore quelques années et se spécialisera dans les attaques de fourgons blindés.. Il échappe à la justice pendant plusieurs années, jusqu'à sa condamnation en 1998 à dix-huit ans de prison.Il sera finalement libéré plus tôt que prévu, en 2009. L'année suivante, il publie son autobiographie dans laquelle, et fait le tour des plateaux de télévision. Cela lui vaudra le surnom de "l'Écrivain" dans les commissariats de police.Quelques mois plus tard pourtant,Il assure ne pas y avoir participé... mais promet de se rendre. Il sera finalement arrêté et écroué en 2011 après plusieurs mois de cavale.Une évasion spectaculaire : il prend quatre personnes en otage et fait exploser les portes de la prison.Rattrapé par la police un mois et demi plus tard, il repasse devant la justice en 2017. En l'espace de quelques mois, il est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre d'Aurélie Fouquet (puis à 25 ans en appel), et à dix ans de réclusion criminelle pour son implication dans un braquage au fourgon blindé survenue dans le Pas-de-Calais en 2011.