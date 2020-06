Résultats des élections municipales 2020 à Creil : Jean-Claude Villemain réélu

La liste menée parJean-Claude Villemain (PS) remporte le second tour des élections municipales de 2020 à Creil. Le maire sortant est réélu pour la troisième fois avec plus de 50% des suffrages exprimés.

Trois candidats ont obtenu un score suffisant pour accéder au second tour des élections municipales à Creil. • © Franck Blancquart / FTV

Avec 51,4% des suffrages, Jean-Claude Villemain est réélu à la tête de Creil. Le maire sortant repart pour un troisième mandat. Ses adversaires, Hicham Boulhamane (DVC) obtient 34,95% des voix et Michaël Sertain (LR), 15,2%.Devant ses partisans, Jean-Claude Villemain a réagi : "Ce soir avec mon équipe, faite de vieux, de moins vieux, de plus jeunes, de femmes, nous prouvons que Creil sait vivre la démocratie directement. Ce soir, ce n'est pas ma victoire, ce n'est pas la victoire de cette liste, c'est la victoire de tous les Creillois et de toutes les Crelloises qui pensent à l'avenir. Maintenant, on va réconcilier Creil. Ce soir, je tends la main : ceux qui voudront travailler à l'avenir de Creil sont les bienvenus."Le taux d'abstention pour le second tour des municipales 2020 s'élève à 62,6%.Au premier tour, le maire sortant Jean-Claude Villemain avait obtenu 37,2% des suffrages. Hicham Boulhamane était arrivé en deuxième position avec 30,2%, suivi de Michel Sertain, avec 15,2%.