Roland Garros : le Picard Maxime Janvier éliminé dès le premier tour

Le natif de Creil, Maxime Janvier (23 ans), a enchaîné les erreurs dans les moments décisifs et laissé filer Hugo Gaston vers le second tour de cette édition 2020 de Roland Garros. • © Kenzo Tribouillard / AFP

Victoire d'Hugo Gaston!

Après une troisième manche plus tranquille, le Français se qualifie au dépens de son compatriote Maxime Janvier. Un succès en trois sets 7/6, 6/4, 6/3 et 2H23 de jeu. IL passe pour la première fois le premier tour à Roland ! #RolandGarros pic.twitter.com/B66xDrQTDo — France tv sport (@francetvsport) September 28, 2020

Trois wild card pour autant d'éliminations au premier tour

Le match lui a petit à petit glissé entre les doigts. Après un premier set accroché, où il a payé cher son manque de justesse dans les moments importants (2/6 balles de break), Maxime Janvier s’est écroulé face à un autre tricolore : Hugo Gaston qui s’est imposé en 2h23 7-6, 6-4, 6-3.Maxime Janvier qui disposait comme son adversaire d’une wild card pour participer au tableau principal des internationaux de France, n’a pas su répondre aux nombreux amortis de son adversaire. Les contre-attaques du Picard n’ont eu de cesse d’échouer dans le filet. Surtout, il a multiplié les fautes directes lors des moments décisifs (55 contre 29 pour son adversaire).Pour le natif de Creil, la malédiction continue donc. Egalement détenteur d’une wild card en 2018 et 2019, c’est la troisième fois qu’il tombe dès son entrée en lice. Cette année, la frustration peut être d'autant plus grande qu'Hugo Gaston (238e) semblait un adversaire bien plus abordable que ses précédents bourreaux : Kei Nishikori et Pablo Cuevas.Hugo Gaston affrontera au second tour le Japonais Nishioka (50e) qui a créé la surprise en s'imposant 7-5, 6-3, 6-3 face au Canadien Auger-Aliassime (21e).