Roland Garros : le Picard Maxime Janvier obtient son invitation pour le tableau final

La Fédération Française de Tennis a dévoilé ce mercredi 16 mai la liste des joueurs qui auront droit à une invitation pour les qualifications et le tableau final de Roland Garros. Parmi eux, le jeune Picard Maxime Janvier, 21 ans, originaire de Creil et 283e mondial.Chez les messieurs, cinq autres invitations ont été attribuées à des Français : Nicolas Mahut (36 ans, 116e), Calvin Hemery (23 ans, 123e mondial), Corentin Moutet (19 ans, 144e), Grégoire Barrère (24 ans, 241e) - déjà invité il y a deux ans -, et Elliot Benchetrit (19 ans, 337e).Chez les dames, Pauline Parmentier (32 ans, 76e), et Amandine Hesse (25 ans, 202e mondiale), membre de l'équipe de France de Fed Cup, ont elles aussi bénéficié d'une invitation. Les autres Françaises bénéficiaires d'une wild-card sont Myrtille Georges (27 ans, 215e), Jessika Ponchet (21 ans, 228e), Fiona Ferro (21 ans, 201e) et Chloé Paquet (23 ans, 101e), qui s'était hissée au deuxième tour l'an passé.Deux autres wild-cards ont été attribuées à des Américains, Taylor Townsend (22 ans, 72e) pour le tableau dames et Noah Rubin (22 ans, 198e) pour le tableau messieurs, en raison d'accords entre les fédérations française et américaine. Deux dernières doivent revenir à la Fédération australienne.