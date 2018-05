Sanseverino Chinese Man et le Choeur de Gospel de Paris au festival Creil Colors

Tous les deux ans, depuis 2009 la ville de Creil propose à ses habitants un rendez-vous festif qui annonce l'arrivée de l'été. Il s'agit du festival Creil Colors, et une grande fête des associations. Cette année, ils auront lieu le dimanche 17 juin dans un cadre champêtre, l'Ile Saint-Maurice.



Côté musical, à l'affiche de cette 9e édition, Creil accueille pour le concert gratuit qui aura lieu à partir de 17 heures, Sanseverino, le collectif dantesque Chinese Man, le Choeur Gospel de Paris et le groupe local Les doigts qui collent.



De 11 heures à 18 heures, de nombreuses animations (déambulation festive, théâtre de rue, spectacles intersculturels associatifs) et initiations sportives rythmeront la journée. Près de 100 associations seront présentes.