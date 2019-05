Spectaculaire incendie dans une décharge sauvage de Creil

Depuis 10h, les #pompiers luttent contre un feu de décharge sauvage survenu quai d'Aval, à Creil. 800m2 de déchets divers sont en feu, dégageant un important panache de fumée. A midi, sont encore sur place les sapeurs-pompiers de Creil, Montataire, Pont Ste-Maxence et Lamorlaye. pic.twitter.com/rDwMjsKTH1 — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 16 mai 2019

Un spectaculaire incendie a débuté vers 9 h 30 à Creil au pied du Pont Y, sur la berge de l’aval entre la voie ferrée et l’Oise. À midi les pompiers étaient toujours sur place. La décharge comprend 800m2 de déchets dont un amoncellement important de pneus. Elle devait être évacuée dans les prochaines semaines pour faire place aux travaux du futur Ec’eau port.Deux camions et plusieurs sapeurs-pompiers des centres de Creil, Montataire, Pont-Sainte-Maxence et Lamorlaye étaient réquisitionnés pour l’intervention. L'incendie a été rapidement circoncrit par les secours.