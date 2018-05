Tennis : le Picard Maxime Janvier débute son premier Roland-Garros !

C'est le grand jour pour Maxime Janvier ! Le jeune Picard de 21 ans débute aujourd'hui le tournoi de Roland Garros, le premier de sa carrière. Pour ses premiers pas sur la terre battue parisienne, il sera opposé au Japonais Kei Nishikori (21eme), un des poids lourds du circuit ATP.Autant dire que la mission va s'avérer relevée pour l'actuel 304eme mondial, qui se presentera sur le court 1. D'autant plus que face à lui, c'est un Kei Nishikori revenchard, depuis sa saison 2017 délicate, marquée par sa blessure au poignet droit qui a entraîné sa chute à la 21eme place mondiale. Le Nippon compte bien retrouver les sommets et ses bonnes performances sur terre battue (finale à Monte-Carlo et demi-finale à Rome) le confirment.Mais malgré l'écart de niveau important qui sépare les deux joueurs, Maxime Janiver n'a pas fait tous ces efforts et obtenir sa wildcard pour faire de la figuration. L'espoir français d'1m93 pourra compter sur sa puissance et son la qualité de son service.Et comme dirait l'ancien tennisman australien, Lleyton Hewitt : Come on !