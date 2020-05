Le véhicule du maire de Creil incendié dans la nuit

"Nous avons été réveillés par des voisins", révèle ce mercredi matin Jean-Claude Villemain, maire de Creil. Les faits se sont en effet produits vers minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Le feu serait parti de son véhicule de fonction, un Renault Scénic, stationné devant la maison.Les flammes se sont alors propagées jusqu'à la limite du domicile, faisant fondre la barrière et le compteur de gaz. Une torchère de 2,5 mètres de haut s'est formée faisant "un bruit de moteur de réacteur audible à 40 mètres. Elle a brûlé pendant une heure, le temps que les équipes de GRDF interviennent. Ce matin, 450 foyers du quartier sont privés de gaz", selon M. Villemain.Le feu serait d'origine volontaire : selon le maire de Creil, des témoins auraient vu des jeunes hommes s'enfuir au même moment.La police nationale, présente jusqu'à trois heures du matin, a relevé des éléments sur les lieux.Cet incendie pourrait être un acte de vengeance selon Jean-Claude Villemain. Le couvre-feu, prolongé par la municipalité au-delà du 11 mai ( finalement annulé par le tribunal administratif d’Amiens ), "a pu troubler les habitudes de certains acteurs de l'économie parallèle".Mais il n'écarte pas l'hypothèse d'une intimidation dans le contexte d'une reprise de la campagne des municipales : "Ce n'est pas innocent que cet incendie arrive au démarrage du second tour, car tout le monde se prépare pour la fin juin."La campagne des municipales a déjà été marquée par des actes d'intimidation. En début d'année, la voiture personnelle de Jean-Claude Villemain avait déjà été incendiée : "Il y avait un contrat sur mon véhicule. La police a interpellé un mineur, qui a été interdit de séjour dans l'Oise et placé en centre fermé". Le commanditaire n'a pas été identifié.