VIDÉO. Au coeur d'un cours d’enseignement ménager à Creil en 1961

Ces belles et édifiantes images susciteront, n’en doutons pas, de nombreuses vocations. Un film de propagande en quelque sorte…



Au coeur d'un cours d’enseignement ménager à Creil en 1961 21 vues 1 0 PARTAGER ENREGISTRER En 1961, les cours d’enseignement ménager de Creil, dans l'Oise, incitaient un cinéaste amateur à réaliser un film "pédagogique" à destination des jeunes filles. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

On ne naît pas femme, on le devient

La séquence du filmeur

L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel.

Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel

François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région.

Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC

▶ A partir du vendredi 16 novembre 2018, tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ A partir du dimanche 18 novembre 2018, tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France

Si vous aussi êtes en possession de films amateurs, films de famille, films d'entreprise, vous pouvez contacter l'association Archipop au 03 44 22 50 55 ou via contact@archipop.org