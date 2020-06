VIDEO - À Creil, des jeunes sauvent une personne âgée de l'incendie de son immeuble

Samedi 20 juin, un incendie se déclare au premier étage d'un immeuble situé boulevard Jean Biondy à Creil, dans l'Oise.

Les flammes sortent de l'une des fenêtres donnant sur le devant de l'immeuble. Des morceaux de tissu brûlés volent à l'extérieur tandis que des débris tombent sur la pelouse. On devine qu'il ne reste déjà plus grand chose de l'appartement.

Devant l'immeuble, des dizaines de passants et de voisins assistent à la scène. L'un filme. On l'entend enjoindre un habitant de descendre au plus vite. Au début de la vidéo, on voit des jeunes entrer dans la cage d'escalier mais personne n'y prête attention, pas même le vidéaste amateur. Il n'y prête pas plus attention lorsqu'ils sortent en courant, portant maladroitement quelqu'un qu'ils posent sur l'herbe. Il s'agit d'une habitante de l'immeuble. L'octogénaire semble désorientée mais pas blessée :

Une passante lui apporte de l'eau. Les jeunes lui demandent si d'autres personnes sont encore dans l'immeuble. Mais la vieille dame est choquée et ne répond pas. Les pompiers de Creil, Montataire et Lamorlaye arriveront quelques minutes plus tard. L'incendie sera éteint en une dizaine de minutes. Il ne fera aucune victime.