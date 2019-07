La ville de Creil s'engage auprès d'une association pour une campagne de stérilisation des chats errants

Comment va fonctionner ce dispositif

Un couple de chats non stérilisés peut engendrer près de 20 000 descendants en 4 ans. Se fondant sur cette constatation, et afin de réguler la population féline, la ville de Creil avec l'aide de l'association "Chats oubliés" s'engage à stériliser les chats errants.Une fois la présence de chats errants signalée, des personnes de l'association "Chats oubliés" se déplacent afin de les approcher pour qu'ils s'habituent à leur présence. Car en effet attraper des chats libres n’est pas si facile et demande beaucoup de patience. Les chats sont ensuite transportés dans une clinique de Nogent-sur-Oise pour être soignés et identifiés. Les propriétaires sont alors contactés par courrier ou appel, pour venir rechercher leur animal. Si le chat n’a pas de propriétaire, la Ville de Creil prend alors en charge les frais vétérinaires de stérilisation.Pour en savoir plus, contactez l’association des chats oubliés au 06 52 28 54 11 ou sur leur page Facebook.