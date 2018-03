Cuise-la-Motte : le chien qui a gravement mordu sa maîtresse rendu à son propriétaire

Il s'appelle Iron. C'est un Rottweiler de 5 ans. Un chien de catégorie 2, dit de garde et de défense. Depuis samedi après-midi, il était en cage à la mairie de Cuise-la-Motte. Un vétérinaire n'a constaté aucune anomalie chez l'animal. Il est par ailleurs administrativement en règle.Son propriétaire, mari et père des deux victimes, est venu le chercher ce dimanche matin. Le chien devra subir des tests de comportement pour expliquer pourquoi il a mordu sa maîtresse et son fils de 2 ans.La famille se promenait dans un jardin public de Cuise-la-Motte dans l'Oise où elle était venue de Seine-et-Marne rendre visite à des amis. Il n'était pas muselé mais attaché au bout d'une laisse. Tout à coup, sans raison apparente, il s'est jeté sur le petit garçon qui faisait de la balançoire. L'enfant de 2 ans a été mordu à la cheville et est toujours hospitalisé à Compiègne.

Sa mère s'est interposée et a été plus gravement blessée par l'animal : atteinte au bras, elle devra subir une greffe de peau. Elle est pour l'heure soignée au CHU d'Amiens où elle a été héliportée après le drame.



Pour le défaut de muselière, le père pourrait écoper d'une amende de 35 euros.