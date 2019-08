La culture du lin : un filon très rentable pour les agriculteurs de l'Oise

L’Oise, nouvel eldorado de la filière du lin

Le boum de la culture du lin dans l'Oise

Intervenants : Jean Luc Douceron Agriculteur; Nicolas Defransure Directeur Coopérative Linéa 2000; un reportage d'Haron Tanzit, Nagib Benghezala et Cédric Delangle

On l'ignore souvent mais la France est le premier producteur mondial de lin. Une fibre textile destinée à l'exportation en Asie pour la fabrication de vêtements. Les Hauts-de-FRance sont la deuxième région, après la Normandie, à produire le plus de fibre de lin à l'année. Planté en avril, il arrive aujourd'hui à maturité.Les agriculteurs du département sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la culture du lin. La rentabilité explose grâce à l’augmentation de la demande en Chine. Avec son taux d'humidité, la Picardie verte, dans la partie nord-ouest de l'Oise, s'impose comme une zone propice à la récolte du lin. Dans l'Oise la surface de production de lin était en 2012 de 950 hectares. Elle dépasse aujourd'hui les 3 000 hectares.Globalement 80 000 tonnes de lin teillé français sont vendues par an. Entre 90 % et 95 % sont exportés en Chine et en Asie. Le reste est expédié vers la Pologne ou l'Italie.