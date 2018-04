Décès de Lucienne Fabre-Sebart grande figure de la résistance dans l'Oise

Ouvrière à Nogent-ur-Oise dès l'âge de 13 ans, engagée dans les grandes grèves de 1936 et dans la solidarité avec les Républicains espagnols, Lucienne devient résistante dès octobre 1940 auprès de Marcel Deneux, un militant communiste nogentais qui mourra en déportation. Dès lors, elle bascule dans la clandestinité pour quatre longues années où elle va risquer sa vie quotidiennement et verra assassiner nombre de ses jeunes camarades de combats.



Agente de liaison, responsable de la résistance des femmes successivement dans l'Oise, le Calvados, l'Eure et Loir et la Somme, Lucienne joue un rôle auprès de figures comme le Colonel Fabien ou Rol-Tanguy le libérateur de Paris.



Elle avait acceptée d'être élevée au rang de chevalier de la Légion d'honneur, le 27 mai 2017, date anniversaire de la création du CNR, pour ses actes de résistance, en hommage à tous ses camarades disparus.



Vétérante du Parti Communiste, elle était très engagée dans l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR), elle consacra d'ailleurs beaucoup de temps à témoigner sur la Résistance, se rendant durant plusieurs décennies, dans les collèges et lycées pour y rencontrer la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a à peine 15 jours, le 23 mars, une salle du collège des Bourgognes à Chantilly avait reçu le nom de « Classe Lucienne Fabre-Sébart.



Ses obsèques auront lieu le lundi 16 avril, à 10 h 30, au cimetière de Nogent-sur-Oise où un hommage lui sera rendu.



Lucienne ne souhaitait ni fleurs, ni couronnes, ni plaques mais que les dons soient faits au Secours Populaire Français.