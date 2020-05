Déconfinement : les couvre-feux prolongés à Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise

⛔️ Les arrêtés « couvre-feu» de Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise sont prorogés jusqu'au 2 juin

à Compiègne, entre 22h30 et 5h ;

à Creil, entre 21h et 8h ;

à Nogent-sur-Oise, entre 21h et 6h.

les trajets entre le domicile et le lieu de travail ou déplacements professionnels ;

les déplacements pour motifs de santé ;

les déplacements pour motif familial impérieux.



Des rassemblements constatés dans certains quartiers

Ce lundi 11 mai, jour de déconfinement, les mesures de restriction de déplacement ne sont pas encore totalement levées dans trois villes du département de l'Oise.À Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise, les couvre-feux sont prolongés jusqu'au 2 juin 2020. Ainsi, tout déplacement est interdit :Les déplacements autorisés, et qui doivent être justifiés au moyen de tout document, sont :Dans ses trois arrêtés, la préfecture justifie cette décision par le fait que "les forces de sécurité intérieure et la police municipale ont constaté des regroupements qui ont pour effet de mettre en contact de nombreuses personnes et de favoriser la propagation du virus."Dans la nuit du 7 au 8 mai, le maire LREM de Nogent-sur-Oise, Jean-Francois Dardenne a effectivement constaté des "violences urbaines" dans le quartier des Rochers. "La crise sanitaire du Covid 19, le confinement et le couvre feu que j’ai décidé d’instaurer la nuit à Nogent sur Oise, ont sévèrement désorganisé les trafiquants et leurs sales affaires, explique le maire de la commune, ceux-ci ont décidé d’investir massivement le quartier des Rochers pour se regrouper et reconstituer leurs organisations afin de poursuivre leurs trafics en tous genres."Au lendemain de ces violences, Jean-Francois Dardenne demandait alors à l’Etat, au Préfet de l’Oise, aux forces de l’ordre de maintenir et de renforcer leur présence régulière dans le quartier. "Il est hors de question de laisser s’installer insidieusement la gangrène dans ce quartier du fait de la crise sanitaire", affirmait-il.