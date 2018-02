Démantèlement d'un réseau de proxénétisme sur internet dans l'Oise

La brigade de recherche de la gendarmerie de Senlis était sur le coup depuis octobre 2017... Les enquêteurs ont exploité "un renseignement faisant état de proxénètes qui se chargeaient de placer des annonces de prestations sexuelles tarifées sur des sites internet tels que Vivastreet ou Wannonces", rapporte le parquet.



Selon les gendarmes, ce sont avec des téléphones portables jetables que les jeunes femmes, originaires pour la plupart de la région de Pont-Sainte-Maxence, contactaient leur clientèle. Les proxénètes eux se chargeaient de la partie "logistique", à savoir les réservations et les transports.



Menacées pour de l'argent

D'après le parquet, "certaines d'entre elles avaient débuté cette activité alors qu'elles étaient encore mineures". Comme c'est souvent le cas, les jeunes femmes subissaient des menaces de la part de certains proxénètes pour "leur rembourser parfois des frais avancés pour la réalisation de leurs prestations".



Le 22 janvier, sept personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue; trois ont été finalement déférées en comparution immédiate le 24 janvier et condamnées respectivement à des peines de 19 mois avec sursis, 15 et 12 mois d'emprisonnement ferme.







