Le département de l'Oise concerné par un épisode de pollution aux particules

Conditions météorologiques défavorables

Les recommandations

"La qualité de l'air devrait rester mauvaise sur l'agglomération de Creil et sera bonne à médiocre sur le reste de la région", indique Atmo Hauts-de-France pour la journée du lundi 18 février.Cet épisode de pollution, qui dure déjà depuis vendredi dans la région, persiste donc sur le département de l'Oise.Il s'explique par la stabilité des conditions météorologiques défavorables à la dispersion des particules (conditions anticycloniques, faible hauteur de mélange de la masse d'air et vents faible).Les poussières en suspension trouvent leurs origines principales dans le chauffage, les activités économiques et le trafic automobile.La préfecture recommande ce lundi d'utiliser les moyens de transport les moyens polluants ou à défaut de réduire la vitesse de circulation. Les acteurs économiques sont également invités à réduire les émissions de polluants.L'ARS, elle, recommande aux personnes sensibles et vulnérables d'éviter les activités physiques et sportives et de ne pas se déplacer sur les grands axes routiers.