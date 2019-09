Le département de l'Oise va consacrer 2 millions d'euros supplémentaires pour son patrimoine

La présidente du conseil départemental de l'Oise Nadège Lefebvre a annoncé mardi 17 septembre, que deux millions d'euros seront débloqués pour améliorer la sauvegarde du patrimoine rural. Cette somme va servir à financer plusieurs nouveaux chantiers de restauration "qui sont essentiellement des églises et des chapelles non classées, dont la sauvegarde nécessite des travaux urgents" souligne le département.Les communes ont bien souvent du mal à supporter seules la restauration de ce patrimoine.Un peu plus d'un million et demi d'euros avaient déjà été investis depuis le début de l'année, notamment pour le sauvetage de l'église Saint-Thomas de Crépy-en-Valois dont la façade s'est effondrée en juin dernier.