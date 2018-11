Le député LR de l'Oise Olivier Dassault veut augmenter la limitation de vitesse à 150km/h sur les autoroutes

Ça vaut le coup d'essayer ! A cette vitesse, vous seriez plus rapidement rendu à l'#AssembleeNationale ! Pas de quoi, on l'espère, abandonner votre 5 ème place du député le moins présent sur toute l'année passée quand même ! #LesCancresdelAssemblée https://t.co/tvNUPanHGZ — Les Cancres de l'Assemblee (@CancreAssemblee) 23 novembre 2018

Proposition absolument irresponsable au regard des enjeux climatiques et écologiques auquel nous faisons face. Il est urgent que notre société ralentisse : au sens propre comme figuré.

Harmonisation des tronçons à 110 km/h : 27% de consommation en moins.https://t.co/SR0Fqbv3bz — Raphael Jolivet (@JolivetRaphael) 24 novembre 2018

Bien joué @ODassault ! Un exemple à suivre et une proposition à soutenir @ThillAgnes — Jason (@JasonAvak) 24 novembre 2018

Très bonne initiative! — Josu (@Josurealista) 26 novembre 2018

Alors que la vitesse sur les routes secondaires a été récemment abaissée à 80km/h, Olivier Dassault nage à contre-courant. Le député de la première circonscription de l'Oise a déposé une proposition de loi pour que la vitesse maximale sur les autoroutes soit portée de 130 à 150 km/h. Une proposition soutenue par 16 autres élus à l'Assemblée Nationale.Olivier Dassault espère que sa proposition "déclenchera une étude comparative avec les autres pays". "L’Autriche expérimente depuis août les 140 km/h au lieu des 130 (sur deux tronçons, NDLR), explique-t-il. En Allemagne, il n’y a pas de limitation sur les autoroutes et il n’y a pas plus d’accident. Quand on roule plus vite, on est plus attentif et le risque diminue."Selon le député de l'Oise, c'est le mauvais accueil de la limitation de vitesse à 80km/h sur le réseau secondaire qui a l'a incité à présenter cette proposition de loi. Un texte qui a évidemment peu de chance d'être adopté.L'initiative a cependant provoqué la réaction des internautes. Certains fustigent l'idée :D'autres soutiennent l'élu :Olivier Dassault porte également une proposition de loi visant à supprimer loi la perte d’un point pour les petits excès de vitesse sur les routes secondaires dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.