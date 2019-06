Le député de l'Oise Eric Woerth plaide “dans un premier temps” pour une direction collégiale de LR

#WauquiezDémission : "plutôt une surprise, je veux saluer sa grande dignité, c'est une décision responsable qui était nécessaire, condition nécessaire mais pas suffisante pour reconstruire la droite", @ericwoerth dans #RTLMatin avec @EliMartichoux pic.twitter.com/DzCmfgKewO — RTL France (@RTLFrance) 3 juin 2019

#LR : "Il y avait un fonctionnement très jupitérien, nous avons besoin d’une collégialité très importante, reconstruire ensemble, pas au profit d'un tel, il faut une droite crédible avant un chef crédible", @ericwoerth dans #RTLMatin pic.twitter.com/LuCy9tcSWO — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 3 juin 2019

Eric Woerth, s'est exprimé ce lundi matin sur les antennes de RTL suite à la démission de Laurent Wauquiez à la tête du parti Les Républicains dimanche.Le député de l'Oise a qualifié cette décision de "digne" et "responsable", "peut-être pas suffisante mais nécessaire pour reconstruire la droite" après son échec historique aux européennes. "Dans cette configuration politique, l'avenir des Républicains est évidemment collectif", a-t-il estimé.Interrogé sur la présidence future du parti, il a jugé qu'"il peut y avoir peut-être une collégialité dans un premier temps", notant qu'il y a "plein de jeunes députés talentueux".Selon lui, "tout le monde doit avoir sa place" et "on ne doit pas refermer les Républicains sur un autre débat", au moment où "la droite est au bord de l'asphyxie".À neuf mois des élections municipales de 2020, si l'espace politique dans lequel LR peut se reconstruire apparaît réduit, coincé entre LREM et RN, Eric Woerth note que cet espace, "c'est celui qu'on se construit", appelant à "parler à tous les Français".