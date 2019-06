La députée de l'Oise Agnès Thill exclue de La République en Marche pour ses propos sur la PMA

Agnès Thill exclue de la République en Marche (communiqué) pic.twitter.com/70BlI6Px2E — JeanBaptiste Daoulas (@jbdaoulas) 26 juin 2019

Engagement d'une saisine devant la TGI pour demander une réintégration ?

La sanction lui pendait au nez. Après une première convocation par la commission des conflits de La République en Marche en février dernier, qui s'était soldée par une mise en garde, et une seconde hier, Agnès Thill a été officiellement exclue du parti présidentiel, ce mercredi."Invitée à statuer pour la deuxième fois sur le cas de Madame Agnès Thill, députée de l’Oise, après saisine par le Bureau exécutif, la Commission des conflits de La République En Marche a décidé d’exclure l’intéressée du Mouvement à compter du 26 juin 2019", a indiqué LREM.La raison : ses "propos polémiques" concernant le projet du gouvernement d'ouvrir la PMA à toutes les femmes, a justifié le parti présidentiel. Farouchement opposé à ce projet, contrairement à la majorité des membres de LREM, Agnès Thill avait notamment affirmé que la révision des lois de bioéthique, qui prévoit l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, "restera dans l'histoire comme celle qui aura évincé les pères de la naissance et de l'éducation des enfants".Pour sa défense, la députée de l'Oise avait déclaré au micro de Franceinfo: "Je dois pouvoir, dans ce pays, dire ce que je pense. Je n’ai rien fait de mal, je ne fais rien de mal". "C'est la liberté d'expression qui se joue", avait-elle ensuite appuyé à la sortie de sa seconde convocation.Son avocat Maître Richard Sebban a quant à lui prévenu hier qu'il comptait engager "une saisine du tribunal de grande instance" pour demander la réintégration de sa cliente, Agnès Thill, en cas d'exclusion.