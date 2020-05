Deux amis sauvent une famille des flammes à Clermont-de-l'Oise

"On oublie la douleur !"

"C'était l'enfer"

Arnaud Debove a encore du mal à réaliser l'acte de bravoure dont il a fait preuve ce jeudi 30 avril. Lors de l'incident, il est en arrêt de travail après une opération des ligaments croisés du genou. Il a lâché ses béquilles il y a quinze jours mais porte encore une attelle sous son jean.Ce jour-là, il sort donc acheter des cigarettes. Alors qu'il discute avec son ami Karim qu'il vient de croiser, il remarque des flammes à la fenêtre d'un immeuble.La scène se déroule dans le quartier des sables de Clermont-de-l'Oise."On n’est pas sûr parce qu’on ne voit pas très bien. On voit de loin et quand la fenêtre s’est ouverte, on a vu les flammes et de la fumée noire sortir" se souvient Arnaud.Les deux amis se précipitent vers l'immeuble. "Pour ma part, j'ai couru comme je pouvais. Mais on oublie la douleur ! Je n'y ai même pas pensé".Arrivés au pied de l'immeuble, les portes sont fermées. Les jeunes gens sonnent sur les interphones et crient. "Je n'avais qu'une idée en tête, c'était de monter pour voir s'il y avait des gens dans l'appartement. Une dame est descendue et a ouvert la porte".Arnaud et Karim entrent dans le bâtiment, suivis par la dame. "Elle est partie toquer chez les voisins et moi et Karim, on a mis des coups de poing dans la porte de l'appartement. J'ai entendu crier et avec le recul, c'est l'action de la maman que j'ai trouvée courageuse. Comme la porte était fermée avec le verrou, elle a dû affronter toute la fumée qu'il y avait dans l'appartement pour venir m'ouvrir. Je me demande comment elle a fait".À l'intérieur, l'appartement est envahi par la fumée. Arnaud aperçoit les enfants dans le salon. Ils avaient ouvert la fenêtre. "Il y avait des flammes dans la cuisine. C'était l'enfer. Je n'ai pas réfléchi. Avec Karim, on a sorti toute la famille, la maman, les 4 enfants et le chien".Une fois la famille à l'abri dehors, les deux amis multiplient les aller-retours afin d'évacuer le reste des habitants. L'homme prend encore le temps de couper l'arrivée du gaz. Puis les pompiers prennent le relais.D'après nos informations, la famille a été relogée chez des proches. Selon les premiers témoignages, le feu se serait déclenché dans la cuisine.Une chaîne de solidarité a aussitôt été lancée sur les réseaux sociaux pour récolter des dons de première nécessité pour tous les membres de la famille et une cagnotte en ligne est ouverte.