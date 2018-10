Deux députés LR de l'Oise favorables à la PMA pour toutes les femmes

#PMA : ma position est claire, je suis contre son extension. La PMA sans père ouvrira le chemin aux mères porteuses. Ce sont des questions lourdes sur notre conception de la vie et de l’être humain. Je veux que l’on ait un vrai débat, pas de caricatures. #LeParisien — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 21 octobre 2018

PMA : que dit la loi ? En l'état actuel du droit, l'assistance médicale à la procréation n'est pas accessible aux couples homosexuels et aux célibataires. L'article Article L2141-2 du Code de Santé publique précise en effet que la PMA « a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple [ndlr : un homme et une femme ]ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

Les cinq parlementaires,, Frédérique Meunier, députée de la Corrèze, Nadia Ramassamy députée de La Réunion, Laurence Trastour-Isnart, députée des Alpes-Maritimes etaffirment dès l'entame de leur tribune que « le débat sur la procréation médicalement assistée qui s’annonce à l’Assemblée nationale est un défi politique, moral et philosophique pour la droite républicaine ».Une droite qui, selon les auteurs du texte, « se doit d’être digne et fidèle à ce que [ses] prédécesseurs ont réalisé en matière de droits des femmes et de la famille », comme la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse en 1975.« Assumant les valeurs de [leur] famille politique », ils disent refuser « d’être enfermés dans une posture hostile au progrès » et assurent qu' « étendre le droit à la PMA à toutes les femmes, célibataires, en couple hétérosexuel ou en couple homosexuel, ne remet pas en cause la famille. »Cette position favorable à la PMA est très minoritaire au sein de la droite et du centre-droit. Dimanche, le président du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, a d'ailleurs rappelé dans un tweet son opposition.