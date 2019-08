Deux supporters du FC Chambly agressés samedi soir

Agression ciblée et délibérée

Enquête pour vol avec violences

Dans la nuit de vendredi à samedi, deux supporters du FC Chambly ont été agressés sur le parking du stade des Marais, alors qu'ils s'apprêtaient à ranger dans leur local des bâches au couleur du club. Ils revenaient de Beauvais où ils avaient assisté à la rencontre de leur équipe contre Grenoble, rencontre qui s'était soldé par un match nul 0-0. L'un des deux supporters, victime d'une fracture du plancher orbital d'un oeil et de contusions à un genou, a fait l'objet de dix jours d'Incapacité totale de travail (ITT).Il est environ 23h15 lorsque les deux membres du KOP Oise (une association de supporters) quittent le stade Pierre Brisson de Beauvais, où sont délocalisées les rencontres du club camblysien, pour rentrer déposer du matériel à Chambly. Dans un communiqué publié sur le site du club, ils signalent avoir remarqué au péage une voiture dans une file voisine, qui les aurait suivi jusqu'au stade des Marais. "Un homme en est descendu, vêtu tout de noir, et, sans sommation, il m’a frappé au visage, relate l'un des deux supporters. Il ne m’a dit qu’une chose : « Donne nous les bâches ». Il s’en est emparé et n’a rien volé d’autre."Pour les victimes, qui dénoncent "une agression ciblée et délibérée", les ultras de Grenoble n'ont rien à voir avec cette affaire. Le Collectif isarien, un groupe de supporters de l'AS Beauvais pointé du doigt par certains internautes, a quant à lui démenti toute implication et souhaite un prompt rétablissement aux victimes. La Ligue de football professionnel (LFP) a pour sa part condamné une "agression ignoble".La victime a déposé une plainte à la gendarmerie de Chambly et une enquête pour vol avec violences a été ouverte. Aucun suspect n'a encore été interpellé pour l'heure.Cette agression intervient alors que le FC Chambly entame sa toute première saison en ligue 2. Après trois rencontres sans défaite - deux victoires et un match nul - le club occupe la cinquième position du classement, à égalité de points avec le premier.