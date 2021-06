Direct. Départementales 2021 dans l'Oise : découvrez les résultats du premier tour

Les électeurs ont été appelés à aller voter ce dimanche 20 juin 2021. Découvrez les candidats qui arrivent en tête de ce premier tour dans le département de l'Oise.

Proximité avec Paris, poids du tourisme culturel, disparité socio-économique, canal Seine-Nord… Les enjeux de ces élections sont nombreux dans le département de l'Oise.

Pourtant le taux de participation reste faible à midi : 15,28% contre 19,84% en 2015. Il était de 27,74% à 17h contre 44,34% aux dernières élections départementales. Enfin, le taux de participation définitif en 2015 au premier tour était de 51,32%.

Nadège Lefèvre largement en tête dans son canton

Dans le canton Beauvais 2, la présidente sortante du département Nadège Lefebvre (LR) et son binôme Franck Pia (UDI) arrivent largement en tête du premier tour avec un score de 56,51%. Elle affrontera au deuxième tour le binôme RN composé de Véronique Boulanger et Julien Holderbaum qui obtient 25,35% des suffrages. Le troisième binôme, Anne Faburel (Génération.s) et Patrick Gaillard (PS), obtient 18,14%, ce qui n'est pas suffisant pour accéder au second tour.

En 2015, Nadège Lefebvre et Franck Pia avaient déjà affronté le Front national, représenté par Sébastien Chenu, qui est cette année tête de liste RN pour les élections régionales.

Duel serré avec la droite pour les deux cantons RN de l'Oise

Rien n'est gagné pour le parti de Marine Le Pen dans les deux cantons qu'il a acquis en 2015. Dans le canton de Noyon, la droite et le Rassemblement national s'affronteront au second tour : Michel Guiniot et Nathalie Jorand (RN), obtiennent 31,13%, devant Corinne Achin et Thibault Delavenne (divers gauche) avec 28,23%. À peine 200 voix séparent les deux binômes. Les trois autres binômes n'ont pas obtenu suffisamment de voix pour se qualifier. À noter tout de même que comme au niveau national, le taux d'abstention est très élevé : 65,59%. En 2015, c'est le même binôme Front national qui l'avait emporté dans un duel serré avec le binôme sortant de gauche composé de Patrick Deguise et Caroline Duquenne-Horc. Pour rappel, ce canton est le premier de l'Oise a avoir élu un conseiller général FN, Pierre Descaves, en 1998.

À Crépy-en-Valois aussi le duel sera serré. Le binôme Véronqiue Cavaletti (DVD) et Luc Chapoton (MoDem) est en tête avec 29,34% des voix. Mais a ne représente que 71 voix de plus que ce qu'ont obtenu Alain Aubigny et Françoise Baron du RN, qui obtiennent 28,34% des suffrages. L'entre-deux-tours sera donc décisif pour départager les deux binômes le 27 juin. L'enjeu sera de convaincre les électeurs d'aller aux urnes : dans ce canton, le taux d'abstention atteint des record avec 70,23%. En 2015, c'était le PS qui affrontait le Rassemblement national au second tour. Cette année aucun candidat socialiste ne s'est présenté. Le binôme Fabrice Dalongeville (PRG) / Natacha Lamontagne (PCF) rate de peu le second tour avec 27,41%.

À Clermont, le RN recule au profit de la droite

Dans le canton de Clermont de l'Oise, Maxime Minot (LR) et Ophélie Van Elsuwe (divers droite) obtiennent le score de 50,85%. Ils affronteront au deuxième tour le binôme de gauche Denis Dupuy (PCF) / Mirjana Jakolevic (PS) qui a obtenu 27,11% des voix.

C'est un net recul pour le Rassemblement national, qui, avec 22,04%, ne se qualifie pas pour le second tour. En 2015, le binôme FN était arrivé en deuxième position, avec moins de 6 points d'écart avec l'UMP.

Un duel droite / RN à Grandvilliers

Dans le canton de Grandvilliers, le plus grand de l'Oise avec 100 communes principalement rurales, Martine Borgoo (DVD) et Pascal Verbeke (LR) obtiennent 48,43% des suffrages, devant Jean-Jacques Adoux et Florence Couppey (tous deux RN) qui obtiennent 31,14%. Ils s'affronteront au second tour. En 2015 déjà, la droite et le FN se disputait le canton et le duel avait été serré. Avec 20,44% des voix, le binôme du Parti radical de gauche ne sera pas au second tour. Dans ce canton, le taux d'abstention (61,85%) est moins élevé que la moyenne nationale mais reste élevé.

Le FN en tête au premier tour en 2015

Dans l'Oise, aux élections départementales de 2015, le Front national avait obtenu 35,11% des suffrages au premier tour, devant ce qui, à l'époque, était encore l'UMP (29,22%) et le Parti socialiste (19,87%). Le second tour s'était joué entre la liste d'union de la droite et celle du FN. La droite remportait ainsi les 13 duels face au FN et les 2 triangulaires. C'est dans l'Oise que la majorité de droite est la plus forte avec 15 cantons gagnés sur 21. Ce qui lui permettait d’avoir 30 des 42 sièges.

Aujourd'hui à la tête de deux cantons, ceux de Noyon et de Crépy-en-Valois, le parti de Marine Le Pen s'est fixé cette fois-ci comme objectif de remporter les trois-quarts des vingt-et-un cantons. À 22h30, les résultats indiquent que des binômes RN seront présent au second tour dans au moins huit cantons.

Historiquement, le département a souvent alterné entre la gauche et la droite depuis 1949, avec une longue période durant laquelle le PS était aux commandes : de 2004 à 2015. Depuis, c’est la droite qui le dirige. Nadège Lefebvre en est la présidente depuis le départ d'Edouard Courtial en 2017 pour rejoindre le Sénat. Elle devenait ainsi la première femme à accéder à la tête du département.