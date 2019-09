Des dizaines de véhicules repêchés de l'Oise

© Pierre-Guillaume Creignou / FTV

Une opération d’une semaine

Ces véhicules, pour la plupart volés pour leurs pièces détachées, ont été plongés volontairement dans l’Oise. Ils pourraient contenir des empreintes et preuves exploitables. La brigade de gendarmerie fluviale de Noyon inspectera ces épaves, dans le cadre de plusieurs enquêtes criminelles. Mais l’opération pourrait surtout bénéficier aux propriétaires de ces voitures, qui pourront être indemnisés par leurs assureurs.Après le secteur de Saint-Leu-d’Esserent (voir carte), les gendarmes se penchent cette semaine sur la partie de l’Oise bordant les communes de Montataire et de Creil (60). La zone a été sondée à l’aide d’un sonar et marquée par des bouées indiquant l’emplacement exact des épaves. On en compterait une quarantaine, sur ce seul secteur. Pendant une semaine, des plongeurs sangleront les véhicules, afin de les remonter un à un.Pour les gendarmes, ce sera le début des investigations, qui devront identifier les véhicules.L'opération, qui est renouvelée chaque année , devrait durer encore trois semaines. Au total, les gendarmes espèrent remonter une centaine de voitures.