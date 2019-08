Du miel urbain récolté à Creil sur les ruches du bailleur social Oise Habitat

La récolte de Oise Hab’eille, un #miel 100% #oisehabitat est lancée. Une initiative démarrée en 2016 dans le cadre de son projet #RSE Horizon 21. La production des 6 ruches installées sur son patrimoine à @Ville_de_Creil sera utilisée pour des animations destinées aux locataires pic.twitter.com/tinCKp3swQ — Oise Habitat (@OiseHabitat) August 5, 2019

En 2016, Oise Habitat a inauguré six ruches à Creil, à proximité des jardins familiaux. À l'époque c'était la première fois qu'un bailleur social s'engageait en signant une charte, auc côtés de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF).L'objectif de cette initiative est de soutenir la survie des abeilles, faire connaître son rôle essentiel de pollinisateur et de communiquer sur les risques de sa disparition.Le bailleur social a adhéré au programme national "L'abeille sentinelle de l'environnement" et a conclu un partenariat avec l'Union nationale de l'apiculture française.Cette opération permet de créer du lien social en formant des apiculteurs bénévoles pour entretenir les ruches et récolter le miel au profit des écoles, des personnes âgées ou des locataires de Oise Habitat.