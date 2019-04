Des écoliers plus concentrés et moins fatigués : les petits déjeuners gratuits reconduits à Pont-Sainte-Maxence

L’expérience ne devait durer que trois mois. En octobre dernier, la mairie de Pont-Sainte-Maxence avait décidé de proposer des petits déjeuners gratuits deux fois par semaine aux élèves de l’école maternelle Jacques Prévert et de l’école primaire Jean Rostand.Mais après cette première phase de test et un bilan extrêmement positif, l’expérience a finalement été reconduite deux fois et devrait donc s’étendre jusqu’à la fin du mois de juin. « On remarque que depuis la mise en place de ces petits déjeuners, les élèves sont moins fatigués et plus concentrés en classe, résume Jean-Louis Dudek, directeur de l’école élémentaire Jean Rostand. Ils sont également plus autonomes car d’habitude ce sont les parents qui préparent le petit déjeuner ».Deux fois par semaine, les jeunes élèves peuvent profiter d’un petit déjeuner gratuit dans les locaux de l’école. Au menu : jus de fruit, lait et tartines beurrées. « On remarque également une meilleure communication entre les élèves, ajoute le directeur. Avec ce moment de convivialité, les écoliers tissent des liens et coopèrent entre eux. On voit souvent des grands aider les plus jeunes à beurrer leurs morceaux de pain ».Alertée par les enseignants en juin dernier, la municipalité a décidé de financer cette initiative pour sensibiliser les élèves et leurs parents à la nutrition. Selon les équipes pédagogiques, beaucoup d’enfants arrivaient en classe le ventre vide ou en ayant avalé des chips et des boissons énergisantes. Un budget de 3000 euros avait alors été débloqué pour financer les trois premiers mois de l’expérience.Après la commune de Pont-Sainte-Maxence, c’est au tour de l’Etat de s’attaquer au problème. Dimanche 7 avril, Christelle Dubos, la secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Santé a annoncé le lancement de la cantine à 1 euro à partir du 12 avril ainsi que la mise en place de petits déjeuners gratuits dans huit académies test. Amiens fait partie des académies pilotes du projet, avant une généralisation à tout le territoire prévue pour la rentrée 2019.Cette initiative s’inscrit notamment dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté menée par le gouvernement.