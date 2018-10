L'EHPAD de Méru, au sud de l'Oise, ne fermera finalement pas ses portes

Accord entre départements

En septembre dernier, les résidents de l'Ehpad Quiétude, à Méru, ainsi que leurs familles, apprenaient que le groupe hospitalier Carnelle des portes de l'Oise, envisageait de fermer l'établissement. En cause, l'état général des bâtiments, qui nécessitait de "très lourds investissements" d'après le directeur. Un argument qui ne tenait pas, d'après le département de l'Oise.La maire de la commune, Nathalie Ravier, avait immédiatement appelé à la mobilisation sur les réseaux sociaux, rejointe dans son combat par la présidente du Conseil départemental de l'Oise Nadège Lefebvre.Pour régler le problème de financement, un accord a été trouvé entre les départements de l'Oise et du Val d'Oise, et entre les Agences régionales de santé (ARS) d'Île-de-France et des Hauts-de-France.Le département de l'Oise devrait désormais lancer un appel d'offres pour trouver un repreneur. Le département se dit prêt à apporter son aide financière au repreneur, si jamais des travaux de rénovation étaient réellement nécessaires.Auparavant, les places étaient réparties entre les départements de l'Oise et du Val-d'Oise.