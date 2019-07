Élincourt-Sainte-Marguerite : l'if de l'école, âgé de 200 ans, a été abattu

Rémi Marcq est arboriste grimpeur, un professionnel spécialisé dans les travaux d'abattage, d'élagage et de taille des arbres. Un métier qui demande beaucoup de technicité et qui nécessite d'être au chevet des arbres.Quand l'abattage d'un arbre remarquable est programmé, comme dans la commune d'Elincourt-Sainte-Marguerite dans l'Oise, ces experts en arbre, soutenus par l'association A.R.B.R.E.S. , n'hésitent pas à se déplacer pour essayer de le sauver, comme le week-end dernier."Nous avons appris l'abattage de cet if âgé de 200 ans tardivement le vendredi et le samedi nous avons décidé de mener une action de sauvetage avec d'autres arboristes grimpeurs venus d'autres régions. A 5 heures du matin, nous étions plusieurs au chevet de l'arbre mais malheuresement, il a été abattu le lundi 8 juillet. Nous ne menons pas ces actions contre les maires. Je comprends que pour des raisons de sécurité, il faut trouver une solution. Mais il existe des alternatives à l'abattage et nous sommes là pour les soutenir dans leur travail, partout ou notre oeil d'expert est sollicité". Raconte Rémi Marcq.Des passionnés des arbres ont mis en ligne sur leur chaîne Youtube "Arbophile" le 6 juillet dernier, une vidéo sur l'if menacé d'Élincourt-Sainte-Marguerite, avant qu'il ne soit abattu le lundi 8 juillet.