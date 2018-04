Une enfant de 12 ans tombe du toit de l'usine désaffectée Goss de Montataire

A l'abandon depuis 5 ans

Un site régulièrement pillé

Les faits se sont déroulés jeudi vers 13h : 5 jeunes filles de 10 à 12 ans se sont introduites dans l'usine désaffectée Goss de Montataire dans l'Oise. L'une d'elle, âgée de 12 ans, est montée sur le toit du bâtiment qui abritait les bureaux de l'entreprise avant sa fermeture en 2013.Elle est tombée d'une hauteur de 12 mètres. Polytraumatisée mais consciente à l'arrivée des secours, elle a été héliportée en urgence absolue vers le CHU d'Amiens dans un état grave. A cette heure, ses jours ne sont plus en danger. La jeune fille habite dans la commune et est scolarisée au collège Anatole France de Montataire.Ses 4 camarades, choquées, ont été prises en charge par leurs parents et orientées vers un psychologue.Un accident qui a fait réagir Jean-Pierre Bosino, le maire de la ville qui pointe du doigt le manque de sécurité autour de ce site "laissé à l'abandon" : les lieux ne sont pas gardiennés et facilement accessibles. Des gens du voyage étaient même parvenus à s'y installer en 2017 avec leurs caravanes, selon le cabinet du maire.Depuis la fermeture de l'entreprise il y a 5 ans, ils font régulièrement l'objet de pillages de matériaux, notamment les métaux, qui fragilisent les structures des bâtiments."Les barres métalliques qui soutiennent les toits ont disparu. Même les plaques d'égouts ont été emportées., nous explique-t-on au cabinet du maire. Ce qui fait qu'il y a des puits remplis d'eau de plusieurs mètres de profondeur dans le sol."Des incendies en août 2017 et en février dernier ont par ailleurs un peu plus abîmé les lieux.Jean-Pierre Bosino dit avoir mis en demeure à deux reprises l'administrateur judiciaire en charge de la liquidation du site pour qu'il sécurise l'usine. Il affirme alerter les autorités depuis plusieurs mois sur sa dangerosité : un courrier a été adressé en ce sens au procureur de la République.