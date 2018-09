Ercuis, basé dans l'Oise est l'un des plus anciens spécialistes de l'orfèvrerie et des arts de la table.

En France, les deux fleurons des arts de la table, Ercuis basé dans l'Oise qui emploi une cinquantaine de salariés et Raynaud, l'un des plus anciens fabricants de porcelaine de limoges et qui compte 48 salariés ont un nouveau dirigeant à leur tête, Antoine de Rémur.



Ces deux fleurons industriels de l'univers des arts de la table qui ont réalisé en 2017 dix millions d'euros de chiffre d'affaires, et totalisent plus de 300 années de savoir-faire à eux deux.



Ercuis, est spécialisé dans l'orfèvrerie et les couverts en argent massif et métal argenté. Ses créations se retrouvent aujourd'hui sur les tables des plus grands chefs étoilés, Dans les plus grands hôtels de luxe à travers le monde, comme le George V ou le Four Seasons à Paris. Ercuis a équipé des paquebots mythiques comme le Normandie ou encore l'Orient-Express.