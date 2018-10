Ercuis continue à mettre le couvert dans l'Oise

Les années difficiles

Objectif : recruter

Il faut près de 35 étapes pour fabriquer les couverts Ercuis . L'ambassadeur du savoir-faire à la française règne surParmi ses chevilles ouvrières, un chevalier des arts et des lettres, Patrick Defacq. Celui-ci travaille à l'orfèvrerie depuis 39 ans avec toujours la même exigence. "Être difficile avec soi-même, c’est ce qui me caractérise le plus. Des fois ce n’est pas toujours facile".Et cela n'a pas non plus toujours été facile pour l'entreprise qui a été en perte de vitesse jusqu'en 2015, date de son rachat par une société italienne.D'abord méfiant, le personnel a été vite rassuré. Avec de nouveaux investissements financiers à la clé, plus de machines et une activité tournée vers l'export, l'entreprise a rempli son carnet de commandes et a refait surface.Aujourd'hui la priorité est la transmission de ce savoir-faire. Beaucoup de salariés ont plus de 40 ans de maison, il est urgent pour l'entreprise de recruter des ouvriers qualifiés.Un enjeu de taille si Ercuis veut faire perdurer l'art de la table à la française.