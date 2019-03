“Ermenonville m'a changé” : rencontre avec l'un des premiers témoins du crash du DC-10, le 3 mars 1974

Rencontre avec le journaliste qui a tourné les premières images du crash d'Ermenonville

C'était il y a 45 ans, le 3 mars 1974. La verdure de la forêt d'Ermenonville se recouvrait d'une, le DC 10 de la Turkish Airlines qui reliait Istanbul et Londres venait de s'écraser où se tient l'actuel mémorial en souvenir des. A l'époque Dominique Godard et Françis Maillart avaient la vingtaine. Le premier était venu comme sauveteur, l'autre filmait. Ils ne savaient pas encore qu'ils avaient devant eux une des plus grandes catastrophes aériennes de tous les temps "La première chose que je vois, c'est. Tout était gris, se rappelle Françis Maillart qui arrivait caméra à la main. Il y avait aussi une grande tente à l'entrée et". Et Dominique Godard d'ajouter : "Il y a une certaine torpeur quand on arrive. Je me souviens encore avoir mis les mains dans les poches et m'être dit :".L'avion avait décollé de l'aéroport d'Orly neuf minutes plus tôt lorsqu', entraînant une explosion due à une décompression. L'appareil s'est, quatre passagers ont été retrouvés à 8 kilomètres des lieux du crash. A son bord, il y avait des supporters de l'équipe d'Angleterre de rugby, des banquiers japonais, quelques mannequins britanniques et d'autres passagers issus d'une douzaine de pays.. Passé le temps de la sidération, le jeune pigiste, arrivé le premier sur les lieux, capture la scène avec sa caméra 16 millimètres. "Je filme en plan large pour ne pas prendre les corps,, détaille-t-il. Ermenonville m'a vraiment fait changer ma manière de voir les choses.." Un tournant dans sa vie. Il sera pompier alors qu'il avait toujours voulu travailler à la télévision."Qu'est-ce qui est passé dans la tête des passagers et de l'équipage à ce moment-là?", se questionne encore Dominique Godard qui était venu secourir les rescapés. "Le destin fait que chaque jour on gagne une nouvelle journée, ils n'ont pas eu cette chance", philosophe Françis. Si la foret brûlée par le kérosène a retrouvé son calme,par les promeneurs, 45 ans après. Les avions, eux, volent toujours au dessus d'Ermenonville.