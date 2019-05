L'esprit de la rèderie picarde est à Crèvecoeur-le-Grand

réderie de Crèvecoeur-le-Grand (60) © A. Perreaut © A. Perreaut © A. Perreaut

Une brocante, pas un vide-greniers

Ces dernières années, la commune de Crèvecoeur-le-Grand dans le département de l'Oise, s'est fait une place parmi les réderies les plus en vue de la région, comme ses grandes soeurs Lille et Amiens.Pour expliquer ce succès, il faut remonter une vingtaine d'années en arrière lorsque la municipalité veut ré-attirer du monde dans son bourg. La réderie tend alors vers de la brocante où l'on peut dénicher de petites merveilles anciennes.L'élu confirme également refuser les stands alimentaires ou les stands faits de bric et de broc. Résultat, plus de 65 % des vendeurs sont des antiquaires professionnels et les chineurs, de vrais experts.Le grand public, lui vient plutôt l'après-midi pour se promener, jeter un coup d'oeil ou tout simplement passer du bon temps, c'est ça le véritable esprit de la réderie picarde !