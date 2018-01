Explosion dans l'usine Weylchem de Trosly-Breuil

Les pompiers sont actuellement en cours d'intervention dans l'usine Weylchem de Trosly-Breuil dans l'Oise. Une explosion s'est produite dans la soirée dans l'un des ateliers de l'usine vers 21h. Selon les réseaux sociaux, la sirène de l'alerte confinement aurait retenti, signalant aux habitants du secteur de ne pas ouvrir les fenêtres et les portes. Ce que dément la préfecture de l'Oise.L'explosion s'est produite dans un atelier contenant du toluene, un produit proche des hydrocarbures, et des solvants. Il n'y a pas eu d'incendie.Selon le SDIS de l'Oise, 4 personnes sont blessées dont une légèrement orientée vers l'hôpital de Noyon et une grièvement transportée vers l'hôpital de Compiègne. Aucune personne parmi les salariés ne manque à l'appel.Les pompiers sont toujours en reconnaissance en binôme avec les équipes de sécurité de l'usine. Le sous-préfet de Compiègne est sur place aux côtés des services de secours.Les sapeurs-pompiers d'Attichy, Compiègne, Thourotte, Noyon, Crépy-en-Valois, Creil, Verberie ainsi que la chaîne de commandement spécialisée dans ce genre d'événements, des équipes Samu et de gendarmerie sont également sur place.D'importants moyens de secours sont déployés. Ils devraient rester sur place une partie de la nuit pour sécuriser les lieux.L'unité de production Weylchem de Trosly-Breuil est une usine chimique qui fabrique des savons. Classée Seveso seuil haut, elle stocke pour cela des produits inflammables tels que de la paraffine.