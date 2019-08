L'extraction du miel dévoilée au public à Hétomesnil

Il est jaune comme l'or, il est sucré comme une friandise, voici le miel issu des six ruches implantées dans le domaine du musée de la vie agricole et rurale de l'Oise situé à Hétomesnil.Ce week-end, pour la deuxième année consécutive, les deux apiculteurs préposés aux ruchers, ont partagé leur savoir-faire avec le public. Une soixantaine de personnes ont fait le déplacement, curieuses de découvrir le métier."Si on met une ruche dans un endroit et on dit on va avoir du miel, ça ne marchera pas, déclare Christian Bouillaux, l'un des deux apiculteurs, il faut au minimum faire des visites, voir l'état de ce que l'on appelle le couvain, c'est les oeufs, les larves, voir s'il n'y a pas de maladies".Pour Christian Bouillaux et Patrick Cellier partager leur passion et transmettre leurs connaissances sont essentiels : "Nous, aujourd'hui, dit Patrick Cellier, on ne peut plus faire grand-chose. On peut changer le système mais c’est eux qui vont être les acteurs principaux de ces changements et qui vont être obligés de s'adapter malheureusement à ce que nos anciens ont créé".Cet atelier était le dernier de l'été mais les deux apiculteurs accueilleront des groupes scolaires dès la rentrée.