Un facteur de l'Oise passe devant le conseil de discipline pour avoir vendu un calendrier sur son temps de travail

© Frédéric Hamon et des militants de Sud PTT devant le bâtiment de la direction de la Poste à Amiens.

Ce matin à 9 heures à Amiens, le facteur de l'Oise qui a vendu un calendrier sur sa tournée en décembre 2018 va connaître la décision prise par le conseil de discipline de sa direction. En solidarité avec leur collègue Sud PTT et Solidaires ont appelé à une grève dans toute la Picardie ce mercredi 27 mars. Frédécric Hamon risque une mise à pied de 10 jours sans rémunération.Fréderic Hamon et des facteurs solidaires, une quinzaine de salariés essentiellement des militants de Sud PTT Oise, Somme et Aisne étaient présents ce matin, devant le bâtiment de la direction des PTT à Amiens.La Poste, officiellement, lui reproche d’être allé chez une cliente, qui était ce jour là chez elle, alors qu’il n’avait pas de courrier à lui remettre et d’être ainsi sorti du cadre de sa mission. Il a malheureusement glissé sur du verglas en sortant de chez elle et a eu une luxation qui lui a coûté un mois d’arrêt.Voilà ce que les syndicats ont posté sur la page Facebook de soutien au facteur de Chaumont-en-Vexin ce mercredi matin, à la sortie de l'entretien avec la direction de la poste.Le conseil de discipline, qui réunissait la direction de la poste et un élu CFDT a décidé d'une sanction de 7 jours de mise à pied sans rémunération. Frédéric Hamon est toujours en arrêt maladie depuis fin février. Le salarié va recevoir un recommandé dans les semaines qui viennent notifiant la décision finale de la Direction.