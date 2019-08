Le FC Chambly éliminé de sa première Coupe de la Ligue

C’est terminé à Ajaccio !



Match à huis-clos

Préparer le déplacement à Caen

C'était un match attendu pour les supporters du FC Chambly. Et pour cause : il s'agissait de la toute première participation en Coupe de la Ligue de leur club, récemment promu en Ligue 2. Malheureusement, la joie a été de courte durée puisque les Camblysiens se sont inclinés 2-0 face au Gazélec d'Ajaccio.Dès la 8e minute, Beusnard ouvre le score sur penalty pour Ajaccio. Il faudra attendre la toute fin du match pour que le Gazélec plombe le match avec un second but signé Kyei à la 90e, coupant court aux espoirs de qualification de Chambly.Pourtant, l'équipe corse ne jouait pas dans des conditions idéales. Suite à des incidents survenus l'année dernière lors des barrages de fin de saison, Ajaccio s'était vu reléguer en National. Une sanction accompagnée de trois matchs à huis-clos. C'est donc dans un stade Ange-Casanova vide que se déroulait le premier tour de la Coupe de la Ligue.Côté Chambly, Bruno Luzi, l'entraîneur, avait fait le choix de donner du temps de jeu à ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de briller sur la pelouse, et ainsi de ménager ceux qui avaient été largement sollicité afin de préparer le déplacement à Caen de vendredi.Le FC Chambly, éliminé de Coupe de la Ligue, pourra désormais se concentrer sur la Ligue 2. Avec trois matchs sans défaite pour le moment - deux victoires et un nul - le club isarien occupe la cinquième place du classement, à égalité de points avec le premier.