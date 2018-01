Le FC Chambly qualifié pour les 8èmes de finale de la Coupe de France

C'est la première de son histoire que le FC Chambly va aussi loin dans la compétition : ce soir, les joueurs du club de football de l'Oise se sont qualifiés pour les 8èmes de finale de la Coupe de France.Ce soir, ces amateurs, qui évoluent en National, ont battu chez soir les professionnels de Châteauroux (Ligue 2) 4 buts à 1 aux tirs au but. Le score à la fin du temps réglementaire était de un but partout.Un match éprouvant pour les joueurs du FC Chambly qui ont pourtant trouvé les ressources et le mental pour continuer la compétition :Le tirage au sort des affiches des 8èmes de finale aura lieu jeudi à Strasbourg.