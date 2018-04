Le FC Chambly de retour sur le terrain face à Grenoble

Tous les gens qui ont une certaine idée du sport jugeront par eux-mêmes, dit Bruno Luzi. Il y a des choses qui ne se font pas, c’est tout, mais on va arrêter de parler de ça.

On avait besoin d’eux à Nantes. On a encore plus besoin d’eux contre Grenoble ! Le maintien est l’affaire DE TOUS !!!!