La Fédération des chasseurs de l'Oise va étudier les déplacements des renards grâce au GPS

Pour la Fédération des Chasseurs de l’Oise, il s'agit de surveiller les déplacements des renards dans le secteur de Compiègne. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à s'aventurer dans les rues de la ville pour se nourrir notamment.C'est pourquoi, après plusieurs tentatives infructueuses avec une cage et des appâts, ils sont allés en déloger un directement dans on terrier en forêt de Compiègne. Et c'est une jeune femelle qui a été capturée. Un collier muni d'un traceur GPS lui a été attaché autour du cou avant que Désirée - c'est le nom que lui ont donné les agents de la Fédération des Chasseurs de l'Oise ! - ne reparte dans les sous-bois.Le capteur GPS est relié à une plateforme internet consultable depuis un smartphone. Ce qui permet de savoir en temps réel où se trouve Désirée.L'étude doit durer 6 mois. Elle apportera des informations importantes sur les zones de refuge de l'animal le jour et sur ses zones de chasse la nuit. Les prélèvements de ses tiques permettront de savoir s'il est susceptible de transmettre la maladie de Lyme.