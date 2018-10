Le festival de jazz du Plateau Picard affiche complet

festival de jazz du Plateau Picard

Cinq jours de jazz mais aussi des ateliers avec des scolaires

Des grands noms du jazz

Le mardi 23 octobre s'ouvrait le 12ème festival de Jazz du plateau Picard . Avec une programmation très variée dans l'univers du jazz, la communauté de commune du plateau picard qui finance ce festival, propose aux habitants de Magnelay-Montigny, Wavignies et les environs de cette zone rurale de l'Oise cinq soirs de concerts gratuits jusqu'à samedi prochain.Tous les concerts affichent déjà quasiment complets, soit environ 300 personnes chaque soir. Le budget du festival avoisine les 50 000 euros. Des subventions sont versées pour le festival par la région et le département. Généralement, en amont des cinq jours de festival, des ateliers jazz entre musiciens et scolaires sont organisés dans les écoles, pour sensibiliser le jeune public. Cette année, le thème est « Grandes légendes et petites histoires ».Pour cette 12e édition, le directeur artistique du festival Nicolas Lefèvre propose cinq soirées très différentes les unes des autres. Pour cela il programme des groupes et des artistes du monde entier aux influences très variées, afin aussi de montrer que le jazz est un style universelle.Un festival à taille humaine mais qui a sa petite notoriété. De grands jazzman n'hésitent pas à s'y produire, comme, le batteur Magnus Öström et son quartet. Magnus faisait initialement partie du trio E.S.T., trio de jazz mondialement connu, dont le leader est décédé il y a 10 ans. L'occasion pour Magnus de lui rendre un petit hommage.