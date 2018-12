Festival Rétro C Trop les têtes d'affiche annoncées pour 2019 sont : Midnight Oil et Tears for Fears

Les organisateurs du festival rock Rétro C Trop donnent rendez-vous aux amoureux des groupes de rock mythiques des années 80 et 90 les 29 et 30 juin 2019. Cette année, les deux têtes d'affiche sont : Midnight Oil et Tears for Fears.



Une programmation très prometteuse

Midnight Oil est une grande figure rock des années 80 et 90. Après une pause de 15 ans lors de laquelle le chanteur leader Peter Garret est devenu ministre au Gouvernement Australien, la tournée de l’année dernière a montré que le groupe n'a rien perdu de sa forme légendaire.Après la sortie de leur dernier album en novembre dernier intitulé « RULE THE WORLD », le groupe Tears for Fears, formé par Roland Orzabal et Curt Smith, le duo mythique de la New Wave des 80’s, se produira sur la scène de Retro C trop, le dimanche 30 juin 2019. Ils reprendront sur scène leurs plus grands succès tels que Shout, Mad World ou encore Everybody Wants to Rule The World et révèleront deux morceaux inédits : I Love You But I’m Lost et Stay – les premières nouvelles compositions depuis 2004.Brian Setzer, Lee Rocker et Slim Jim Phantom du trio New-yorkais rockabilly Stray Cats seront également sur la scène picarde du rock.Pour la billetterie c'est cliquez ICI Stray Cats samedi 29 juin 2019Midnight Oil samedi 29 juin 2019Tears for fears dimanche 30 juin 2019