Fête de la rose à Chaalis : un week-end pour redécouvrir la fleur

Dans un cadre exceptionnel, des roses de toutes les couleurs. "La rose, c’est vraiment la fleur ultime qu’on peut offrir qui est belle et qui sent bon, elle a tous les avantages", résume Jean-Pierre Babelon, conservateur de l'Abbaye de Chaalis. La rose est une nouvelle fois célébrée pour cette 17 ème édition.



Des fleuristes, des artistes du jardin, des spécialistes du parfum se réunissent pour que le public puisse découvrir les différentes facettes de cette fleur très prisée.



Programme du week-end Au-delà de la possibilité de trouver la rose qui fera sourire leur jardin, les visiteurs peuvent recevoir les conseils d'experts dans le domaine. Au programme également : taille de rosiers, confection de bouquets, atelier de chapeaux et décoration florale.

La rose, c'est aussi une odeur particulière. La fête de la rose propose de découvrir la distillation d’eau de rose et de participer à des ateliers parfum.

Les enfants ne sont pas oubliés : des balades à poney, la découverte de ruches pédagogiques ou encore des balades ornithologiques sont organisés.



Fête princière Pour cette 17ème édition, le prince Albert de Monaco sera présent le samedi. Des roses seront baptisées au nom des enfants princiers Jacques et Gabriella.





Infos pratiques :

Tarif individuel : 8€ en ligne / 9€ sur place. Gratuit pour les - de 12 ans.

Où : Abbaye Royale de Chaalis, 60300 Fontaine-Chaalis

Quand : Le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin