La fête des roses à Gerberoy souffle ses 90 bougies

Les roses tiennent le haut du pavé dans le petit village de Gerberoy, dans l'Oise, l'un des plus beaux villages de France. Depuis 1928, à l'initiative du peintre post-impressioniste Henri Le Sidaner, la rose est reine et se fête tous les ans, le 3ème week-end de juin.



Lorsqu'en 1901, Henri Le Sidaner décide de s'installer à la campagne, à l'instar de son ami Claude Monet à Giverny, le sculpteur Auguste Rodin lui suggère la petite ville de Gerberoy. Il tombe sous le charme.

Sur 4000m2, il crée un jardin en terrasses, y plante une roseraie et conçoit un chemin de ronde avec sa tour, une pergola, des balustrades et statues jusqu'à son petit atelier dans lequel il réalisera ses plus belles oeuvres.



Inspiré par cette ancienne cité fortifiée, il incite les habitants à planter des fleurs devant leur maison. Depuis, Gerberoy est devenu "le village aux 1000 rosiers" et fête la reine des fleurs tous les ans depuis 90 ans.