Une fillette de 3 ans mordue par un Rottweiler à Esquennoy dans l'Oise

Selon le parquet de Beauvais, jeudi soir à Esquennoy dans l'Oise, une enfant de 3 ans et demi a été mordue par un Rottweiler au visage. Son pronostic vital serait engagé.Le drame s'est produit au domicile de ses parents "l'enfant se trouvait avec sa mère" et deux chiens de race rottweiler au moment des faits."La mère a donné à mangé aux chiens, puis s'est absentée un instant", indique le parquet de Beauvais. Et pour une raison encore inconnue, les deux chiens sont restés avec la petite fille. "L'un des chiens a alors attaqué la fillette au visage, en la mordant", précise le parquet de Beauvais.La fillette a été transportée à l'hôpital d'Amiens dans un état grave. Selon le parquet son pronostic vital est engagé. Le chien a également mordu la mère de l'enfant à la jambe, elle aussi a été prise en charge.