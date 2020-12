Fin de chasse prolongée pour le lièvre, la perdrix grise et le faisan dans l'Oise

La préfecture a annoncé la prolongation de la chasse du lièvre, de la perdrix grise et du faisan commun permettant de régulariser les plans de gestion élaborés chaque année et de maintenir la régulation de ces espèces au niveau départemental. L'arrêté préfectoral du 25 mai 2020 fixant les dates d'ouverture et fermeture de la chasse dans l'Oise pour la campagne 2020-2021 est donc modifié pour ces espèces.

Pour le lièvre et la perdrix grise : la fermeture de la chasse est prolongée jusquau 31 décembre 2020, alors qu'elle était à l'origine prévue le 3 décembre 2020.

Initialement prévu le 31 décembre 2020, la fermeture de la chasse pour le faisan commun sur certains secteurs du département (Grandvillers, Auneuil-Noailles, Deux Châteaux, Borne du Moulin) est prolongée au 31 janvier 2021.

Pour d'autres secteurs (Vallée de l'Arre, Clermontois, Vallée du Thérain) la poule faisanne pourra être chassée jusqu'au 31 décembre 2020, au lieu du 1er décembre.

Chasseurs professionnels

Pour les chasses professionnelles à la perdrix grise, la fermeture prévue pour le 15 janvier 2021 est repoussée au 28 février 2021. Les chasseurs professionels interviennent dans un cadre Eco/Commercial, c'est à dire qu'ils vendent leurs produits chassés ou organisent des parties de chasse.

"Une bonne chose" pour Guy Harlé d'Ophove, président de la Fédération des chasseurs de l’Oise. "C'est un secteur professionnel qui a énormément souffert de la crise sanitaire." Le gain de plus d'un mois de chasse ne comblera certes pas les pertes subies.