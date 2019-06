Fleur, culture et patrimoine aux 18es Journées de la Rose à l'abbaye de Chaalis

À site exceptionnel, fleur exceptionnelle.Lors du week-end de la Pentecôte, dans la roseraie de l'Abbaye de Chaalis , dans l'Oise, nombreux sont les visiteurs qui déambulent au milieu des roses. La reine des fleurs se déploie sur les arceaux et les tonnelles, en toute simplicité. Elle apporte cette petite touche de raffinement qui fait du jardin, un salon floral. Les Journées de la Rose rassemblent cette année encore plus de 140 exposants, des horticulteurs, pépiniéristes, rosiéristes, artistes ou artisans. Ils viennent des quatre coins de l'hexagone pour partager leur passion et divulguer quelques conseils, comme de marier des roses avec d'autres fleurs. Pour exemple, les rosiers grimpants. Il est recommandé de les marier avec une clématite, pour assurer une floraison durant toute la période estivale.Certaines espèces ont aussi bonne réputation. L'une des plus connues dans la roseraie de l'abbaye est la rose Jean-Jacques Rousseau. Ce grand arbuste, presque grimpant, fait des grappes de petites fleurs blanches parfumées. L'intérêt de sa culture est qu'il peut pousser à la mi-ombre de grands arbres ou de la maison et qu'il libère des effluves fraîches dans le jardin.Et pour prolonger cette journée festive, n'hésitez pas à entrer dans l'Abbaye de Chaalis. Cet ancien monastère du XVIIIe siècle a été transformé en château au XIXe par sa nouvelle propriétaire. Devenu depuis un musée, il rassemble les collections de la portraitiste Nélie Jacquemart-André ainsi que celle de Fernand Girardin sur Jean-Jacques Rousseau.