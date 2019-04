Football : Chambly arrache le nul en National face à Marignane

Avec Joris Correa, joueur du FC Chambly ; Thibault Jaques, capitaine du FC Chambly et Bruno Luzi, entraîneur du FC Chambly. Un reportage de François Cesari, Laurent Pénichou et Grégory Laville.

Le FC Chambly promu en Ligue 2 dès la semaine prochaine si : les Picards l’emportent face à Concarneau

s’ils font match nul et que Laval ne gagne pas contre Villefranche Beaujolais

s’ils perdent et que Laval s'incline A noter également que seuls les deux premiers clubs du championnat sont directement promus en Ligue 2. Le troisième de National affronte le 18ème de Ligue 2 lors de matches de barrages aller-retour. Autre possibilité : en cas d’égalité de points entre Chambly et Laval à la fin du championnat, Laval passera devant Chambly à la faveur des face-à-face entre les deux équipes (2/0, 0/0).



Malgré un match nul arraché vendredi 12 avril face à Marignane, le FC Chambly n’a pas à rougir de sa performance. La belle opération du match revient notamment à Joris Correa avec un but marqué à la 85ème minute, qui permet d’égaliser 2-2. Le joueur marque ainsi son douzième but de la saison. « Peut-être que c’est ce point-là qui va nous faire monter ! » prédit le joueur.Dès le début de la rencontre, les Camblysiens se montrent motivés et ouvrent le score avec un corner tiré au second poteau. Mais au retour des vestiaires, c’est au tour des Marignanais de surprendre les Picards avec un corner. A la 78ème minute, le capitaine oisien Thibault Jaques concède un pénalty transformé par Assana : Marignane mène alors 2-1.Heureusement grâce à l’action de Correa, les Picards reviennent au score. Ils restent donc invaincus à domicile et comptent 10 points d’avance au classement sur le troisième. Une bonne opération car dans le même temps, Laval s’est incliné. Les Camblysiens touchent presque du doigt leur rêve de montée en ligue 2, près de 30 ans après la création du club.